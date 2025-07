Los tornos

Salvo que se trate de una cortina de humo con supuestos beneficios propagandísticos, no sé yo si se trata de una buena idea entablar una ... guerrita contra los funcionarios protegidos por los diligentes liberados que defienden sus intereses con la furia con la que uno zampa gambas rojas de Denia. Lo de colocar tornos, que ya veremos si lo hacen, para que cumplan con sus horarios puede agitar un avispero y quizá no sea este el momento para buscar líos. Aunque nunca es buen momento, la verdad, cuando nos cruzamos con los que trabajan en la administración pública, en este caso la Generalitat.

Sospecha uno que, así en general, la gente le profesa tirria a los funcionarios porque estos lograron su plaza en buen lid, con lo cual mantienen sueldo seguro y además resulta casi imposible despedirlos. Bueno, pues los que les acusan de vagos lo tiene fácil: que empollen duro y que aprueben una oposición. Pesan bastantes leyendas los funcionarios. ¿Hay perezosos entre sus filas? Pues como en todas partes. Cada vez que hablo con pequeños empresarios se quejan de los bajistas profesionales, de los falsos deprimidos que se aprovechan de la bondad de los médicos o de los veteranos que se escaquean porque saben que ese empresario no les despedirá porque no puede desembolsar la «morterá» que les debería de pagar. Listillos, perretes, desahogados y triquiñuelas los encontramos en el ámbito público y privado, va con la personalidad de cada cual. ¿Viven mejor los funcionarios? Hombre, en principio parece que sí, pero no lo tengo tan claro. En la empresa privada, si eres rentable, te arrean escasa tabarra. En la pública, en demasiadas ocasiones dependes para los ascensos del jefecillo político de turno y de sus caprichos, y eso apesta. De todas formas, el vago profesional conseguirá algún truco para saltarse la vigilancia del torno. Fijo.