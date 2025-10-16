Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves deja el primer premio en un municipio popular por su cárcel y otras cinco localidades
Pura vida

La tiranía del cajero

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10

Todas las semanas me veo obligado a peregrinar agusanado hacia el cajero automático y, en esos trances suelo arrastrar mis pies mientras mi faz resulta ... más triste de lo habitual. Porque en lo de viajar hasta el cajero hay algo de humillante, algo de penoso, algo de lamentable, algo de vulgar. Acudes cariseco y reconoces tu condición de siervo cagoncete ante un máquina fea, una especie de mazacote que huye de las líneas depuradas del diseño nórdico, un fistro atroz que chirría mientras escupe despectivo los billetes que te permiten afrontar los pequeños gastos diarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  4. 4 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  5. 5 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  6. 6 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La tiranía del cajero