Para recalcar que hay un antes y un después, algunas noticias vienen escoltadas por la muletilla: «Desde el Covid». La pandemia, en efecto, cambió nuestra ... vida. Intuye uno que a peor, y sólo aporto un dato: ahora somos mucho más miedosos que antes. Flota sobre nuestras chepas una vaporosa nube lóbrega que nos inyecta mieditis. Se trata de una lluvia fina, constante, casi imperceptible, pero está ahí y nos ha fastidiado. La condición humana es miedosa, en general, por naturaleza. Pero ahora el canguelo ha aumentado.

Bueno, pues desde el Covid no ha dejado de crecer el número de españoles pluriempleados. Ya hay más de novecientos mil. Y dentro de poco, un millón. Por un lado, la larga lista de los parados, desvirtuada gracias al tramposo birlibirloque de los fijos-discontinuos de Yolanda Díaz; por otro, esos cientos de miles de compatriotas que, para intentar alcanzar el fin de mes, optan por varios trabajos que les arrastran hacia un agobio continuo. Trabajo repartiendo paquetes por el día y, los fines de semana, de camarero en un restaurante, por ejemplo. La noticia de los pluriempleados me sorprendió porque creía que ya no existían, que eso pertenecía a otros tiempos, allá por los años sesenta o principios de los setenta, donde incluso laborar en varios frentes se consideraba como algo loable. Que en nuestros tiempos actuales emerjan tantos currantes en varios puestos de trabajo a la vez sólo revela, imagino, una pavorosa verdad; esto es, que la mayoría de los sueldos representan un verdadera chapuza y que la gente con ganas de currar multiplica sus esfuerzos para sobrevivir. Con un buen trabajo junto a un sueldo acorde, nadie se pluriemplearía. Todo vuelve, desde alquilar habitaciones como si algunos morasen en las pensiones de antaño hasta pluriemplearse para ir tirando. Simplemente para ir tirando, insisto. Triste.