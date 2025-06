Esto me supera...

Comenta Compartir

Esto empieza a superarme. La irrupción de otra señorita dedicada al arte húmedo para adultos, Letizia o Anaís, en esta especie de telenovela real como ... la vida misma pero tan delirante que parece escrita por un guionista pasadísimo de tripi, me descoloca, me desarma, me achanta. Si yo fuese el magnate de una plataforma audiovisual y me llegasen unos creativos con las tramas a las que asistimos, los arrojaba a patadas del despacho pensando que, tanto giro, tanta exageración, tanto personaje que linda con la caricatura y tanto desparrame, nadie lo contemplaría porque no se lo creerían. Cuando escribes algo siempre tienes presente el factor de la verosimilitud, pero lo que está aconteciendo resulta inverosímil. Sin embargo, todo es verdad. Y verdad verdadera.

Que un hombre o una mujer se dediquen al cine porno lo puedo asimilar. Hay gente que se decanta hacia esos campos y, si nadie les obliga y son mayores de edad, pues allá ellos. Lo que me confunde es la presencia de la señorita Letizia, o Anaís, en el domicilio de Ábalos. Al exministro siempre se le supuso enorme astucia, formidable aguante, gran desparpajo y una mandíbula de acero para regatear las cuchilladas que le propinan. Entonces, su falta de prudencia, con la que le ha caído encima, alojando a la señorita que disfruta ahora de sus cinco minutos de gloria, sólo puede obedecer a un par de motivos: al señor Ábalos ya le importa todo un rábano o, en fin, igual ha urdido un plan que no acierto a comprender porque soy un tipo de pueblo y, les insisto, esto me desborda. ¿En serio Ábalos pensaba que su amiga escaquearía ese disco duro con su morada saturada de uniformados? Qué extraño, ¿no? Claro que, los flecos de la feroz chanchullería revelan tantas rarezas que nunca se sabe. Bueno, por si acaso voy a prepararme otro cuenco de palomitas, que el espectáculo continúa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión