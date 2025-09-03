No regresaba uno al cole con alegría cuando chavalín. Con alegría montaba en bici para efectuar cabriolas cuando el asilvestramiento de las vacaciones allá en ... el pueblo, con verdadero gozo pisaba la playa y me zambullía en el agua hasta quedar arrugado como un viejo vampiro necesitado de sangre fresca, con deleite jugaba al fútbol aquellas tardes tórridas en un descampado con porterías que eran varios pedruscos, con mucho gusto yacía en la cama por las noches hasta las tantas leyendo a Karl May porque no se madrugaba al día siguiente.

Pero, en la vuelta al cole, al menos había un motivo que rompía la angustia que te atrapaba: ver de nuevo a los coleguitas. A lo mejor el gordinflas había ganado algún kilito, y el gafotas ya no lucía su modelo de gafas 'Telefunken', y el enano había pegado un estirón, y otro que aparecía con la dentadura forrada de metal porque le habían colocado un «aparato». Esas novedades animaban. Intercambiábamos saludos, fingíamos ser más mayores de lo que éramos y, claro, soltábamos fanfarronadas fruto de las exageraciones. De talludos, también retornamos a nuestro cole. Y recuperamos viejos conocidos algo olvidados... Escuchar otra vez a los pelotas de la clase supone asumir cierta normalidad. Ahí está Pilar Alegría, en la estela del jefe Sánchez para agredir verbalmente a los jueces. O el más cobista, el número uno del peloteo, Patxi López, el que ha dicho lo de «los magistrados no son seres de luz». No, no lo son. En cambio tú eres un lumbreras apoteósico. Desde los 16 años en el PSOE y ahí te has anclado, de merluzada en merluzada hasta la melonada final. No, los jueces no son seres de luz, sólo estudian los informes de la UCO y actúan en consecuencia. Pero este detalle el fulgor intelectual de Patxi lo esconde. Regresamos a las aulas pero en realidad todo apesta como antes. Ah, los coleguitas...