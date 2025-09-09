Las sensaciones responden a estados de ánimo difíciles de calibrar. De las sensaciones mana algo sobrenatural, algo que brota desde las entrañas. Procuro no dejarme ... arrastrar por la sensaciones, pero también sé que en ellas encontramos el perfume de la verdad, de la realidad. Las primeras sensaciones apenas son un simple pellizco, pero cada día aumenta su potencia y se ramifican atravesando nuestra osamenta. Alcanzado ese momento, no queda más remedio, uno escucha esas sensaciones que proyectan su agridulce palpitar.

Ahora mismo, con la sagrada rutina recuperada, a uno se le antoja que la sensación predominante es de absoluto desastre. La agonía se alarga. Nada funciona como debería, casi todo segrega el óxido del descalabro, de lo descacharrado, del parcheado, del salto de mata, de la improvisación constante, del chanchullo permanente. Apagón eléctrico, trenes comatosos, administraciones enfrentadas, paguitas a tutiplén, okupas parasitando propiedades ajenas, un presidente que remató sus vacaciones en Andorra (¡la tierra de los youtubers que huyeron del hachazo impositivo!) y que discursea en la televisión que todos pagamos y unos ministros papagayos de argumentario. España socarrada por los incendios y con el alma chamuscada, las víctimas de la dana olvidadas y sin recibir una buena parte de lo que les prometieron, en fin... Intuye uno, aunque igual me equivoco, yo qué sé, que estas sensaciones flotan sobre nuestras pacientes cabezas. Claro que, las sensaciones también van por barrios... Fijo que las sensaciones de Sánchez le aseguran que es un líder estupendo y que todo marcha suave, y si algo descarrila es por culpa de la derecha, la ultraderecha y el chachachá. Si, en efecto, estas sensaciones le convencen, entonces estamos perdidos. Negar la realidad es el síntoma del fracaso que nace del enzulamiento siniestro.