Fueron mis sobrinos los primeros en hablarme de Sidney Sweeney hace unos meses, y además pusieron semblante de escándalo cuando les confesé que no sabía ... quién era. «¿No sabes quién es?», mascullaron con ese tono que indica tu condición de viejuno pillado en fuera de juego. Uno de ellos desenfundó el inevitable móvil y me enchufó frente a los ojos varias secuencias de la actriz. Pero no me sonaba de nada y nunca he visto una película donde irrumpa su bella estampa de porte juvenil y mirada un tanto como de cordero degollado.

Desde luego me pareció guapa, pero nada más. Entonces, de regreso al hogar, sentí una de esas absurdas iluminaciones que a veces nos traspasan entre los habituales pensamiento que van desde ese «¿le di la vuelta a la llave antes de macharme?» al «¿cuánto tiempo hace que no riego las plantas? Igual ya va siendo hora...» Y lo que se me antojó así a mitad de camino entre las habituales fruslerías es que, de manera inevitable, cada generación disfruta de una musa o de varias. Si mi edad fuese la de mis sobrinos no se me habría escapado la rotunda presencia de la señorita Sidney. Si las diosas del celuloide de la época de mis padres se llamaban Marilyn Monroe, Ava Gadner o Brigitte Bardot, los de mi generación imagino que salivamos con Kim Basinger y, en especial, con el toque elegante y esbelto de Michelle Pfeiffer. Ignoraba el reinado de Sidney Sweeney, pero ahora nos hemos enterado todos de su osamenta de filigrana rotunda por la trifulca pureta que ha estallado a costa de su anuncio de pantalones vaqueros. La polémica no es sino profunda tontada provocada por los vocingleros habituales. En cualquier caso, supongo que sus agentes se frotan las manos porque con el lío su caché ha aumentado una barbaridad. Sidney Sweeney, y yo que no sabía quién era. ¿Será posible? Uno pierde reflejos con la edad, ayyy...

