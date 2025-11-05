Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en una ciudad conocida por ser un punto estratégico de España

La saña

RAMÓN PALOMAR

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

De vez en cuando, por aquello de cumplir con las tradiciones que de tan cafres nos sorprenden a los que pertenecemos a otra cultura, el ... mandamás de una multinacional nipona, ante un desliz garrafal que les arrastra hacia el abismo de la quiebra, opta por el harakiri y se lo monta como aquel Mishima. La vergüenza les dirige hacia ese suicidio que consiste en eviscerarse. Y tan poco es raro que, sin alcanzar esos extremos irreversibles, los grandes jefes de la política o de la empresa, pidan perdón en público mientras doblan la espalda convertidos en un manojo de lloros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  2. 2 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  3. 3 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  4. 4 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  5. 5 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  6. 6

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  7. 7

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  8. 8 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía
  9. 9 El sistema de encriptado Sky, la clave en el juicio a la red de narcos del Puerto
  10. 10

    La huelga de taxistas colapsa los accesos a Valencia y paraliza el centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La saña