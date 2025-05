Comenta Compartir

Según observo, la mayoría de la gente que me rodea, incluyo a la parentela, las amistades y los compañeros de trabajo, luce una sesera que ... va desde las suaves manías cargadas de extravagancias hasta una majadería radical que les provoca ataques de ira y de otros tipos. Quiero decir que personas normales, lo que se dice normales, apenas conozco. Supongo que esto se debe a los tiempos modernos, aunque sospecho que esto siempre fue así, sólo que nosotros no estábamos allí para comprobarlo. El personal patina y derrapa que es un primor. Por supuesto, yo no me libro. Digamos que somos funambulistas con una salud mental tirando a precaria. Pero, por suerte, aherrojamos nuestra larvada chaladura y disimulamos para que no nos encierren.

Me sorprende, en cualquier caso, la cantidad de celebridades que, de repente, confiesan padecer o haber padecido problemas de salud mental. Actores, cantantes y, en fin, faranduleros ocasionales. Actualmente, queda estupendo susurrar que ellos, pese a sus dineros y a su fama, sufren (desde luego no en silencio), y conocieron los abismos infernales de los que pudieron salir casi de milagro y con mucha terapia, aunque ignoro si por la parte de profesionales o gracias a los repugnantes manuales de autoayuda. Está de moda, pues, lucir un pasado que mantenían en secreto donde ellos vivían llorosos en sus magnas moradas, frente a la piscina. Pobrecillos. Desconfío de semejantes sufrimientos, pero eso no importa, lo que importa es que frivolizan los duros y severos problemas mentales de los que padecen esquizofrenia o trastorno bipolar. Ellos son simples caprichosos de melodías infectas para seducir catorceañeros o actores de medio pelo que buscan el reconocimiento de ese público sin paladar debido a su tontiloca juventud. Ninguno de los que confesó su dolor ha renunciado a su carrera. Por algo será.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión