Los rescatadores

José Luis de Vilallonga, el atractivo aristócrata que alternó con la mejor flora y fauna del universo, escribió un artículo (creo que fue una tercera ... de ABC, pero no lo recuerdo bien) cuando el tardofelipismo era una charca de corrupción. Aseguraba que el asco por la putrefacción dominante le obligaba a romper su carné del Psoe pues ya no podía militar en un partido con tantos chanchullos contaminando la sociedad. En aquel momento se me antojó una declaración oportunista. A buenas horas, pensé. Justo cuando los socialistas andaban de capa caída, él abandonaba el barco. Pero hoy creo que me equivoqué al criticar su arrebato.

Y es que hoy, estos gestos no abundan, más bien al contrario. No sólo hoy no critican a Sánchez y, en consecuencia, cambian de aires buscando vientos limpios, sino que firman un manifiesto de esos multiusos para defenderle. Madre mía. En efecto, seguimos degenerando. Entre los firmantes, ahí están Ana Belén, Almodóvar y Serrat. Gente si duda con problemas para llegar a fin de mes y pagar la hipoteca. El fenómeno de los nuevos ricos siempre me ha fascinado, pero desde luego el de los progres ricos ('¿progricos?') todavía resulta más interesante porque machihembran audacia y rostro de cemento armado a partes iguales. Para defender la demolición elaborada por parte de un señor instalado en la mentira, rodeado por una serie de lacayos sorprendidos (presuntamente) en actos de latrocinio, se necesita un estómago blindado, una osamenta a prueba de balas y un morro que ni los de Angelina Jolie en sus buenos tiempos. No critico que prefieran la izquierda a la derecha, su posición ideológica es legítima, faltaría más. Me apabulla, en cambio, que apoyen sin rubor la estampa de Sánchez con el daño que este ha causado. Naturalmente, en el manifiesto aprovechan para vapulear a los jueces. Son tremendos, no falla.

