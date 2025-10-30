Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Repetición de la jugada

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12

Se repetiría la jugada. Sucedería lo mismo. La información que aportaba LP resulta demoledora. Seguimos jugando a la ruleta rusa y las obras emprendidas, hasta ... ahora, reparan destrozos pero no dejan de ser el maquillaje que finge solucionar un problema que necesita cirugía radical y no mero trampantojo que alivie la superficie. Si retornasen las lluvias bárbaras, barrancos y ramblas inundarían de nuevo las zonas que padecieron la desgracia. Por suerte, no todos los años caen desde el cielo ríos de ese calibre. Pero no conviene tentar tanto la suerte y sería mejor iniciar las tareas. Pero en serio. Pero ya.

lasprovincias Repetición de la jugada