Repertorio de banderas

Siento verdadera devoción por esos bazares playeros que venden un conglomerado de mercancías que nada tienen en común. Ni siquiera un parentesco lejano que las ... hermane en los rigores del calor. Tras importante caminata, consigo la prensa en uno de esos templos. Agarro los periódicos y luego, atraído por el fulgor del honrado baratillo, salivo contemplando el repertorio de chancletas, las lechugas, el papel higiénico, los melones, los 'after sun', unas latas de atún, los pareos, las muñequitas flamencas (las mismas todos los años), las navajas que no sirven ni para cortar la digestión, los botijos jibarizados, en fin...

Y esta temporada, mi gozo se colma con un gran descubrimiento... En un expositor acristalado yacían una serie de llaveros-pulsera, o de llaveros y pulseras, en este caso, perfectamente machihembrados. Disparé foto y todo. En el cartelito, escrito en exquisita letra gracias a un rotulador, se leía: «Llavero y pulsera, 2.50». Se me antojó baratísimo, un dos por uno de esa categoría merecería al menos 3.50. Pero ahora viene lo mejor, ya lo creo... Las pulseras, o las pulseras que también actúan como llavero, lucían banderas, y ahí, en ese expositor playero, en sublime formación y sin altercados, hombro con hombro, encontramos la pulsera con la bandera de España, y luego la de colores arcoíris de los gais, y la republicana, y la catalana, y nuestra senyera. Y todo en magnífica armonía. Por un momento pensé que, si no estuviésemos siempre tan atacados, tan recalentados, tan influenciados, podríamos imitar ese modélico entramado de banderías que se soportan sin rechistar y sin intentar humillar a la otra. Por otra parte, admiré el genio y el talante de los que dirigen ese gran bazar a pie de arena. Ellos no se casan con nadie y, si resulta óptimo para el negocio, venden la bandera que prefiera el consumidor. Cojonudo.