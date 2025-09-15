Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja siete ganadores y reparte más de 92.645 euros

La rectitud del sheriff

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:41

A Jim Thompson se le recuerda mucho, y con razón, por su '1280 almas'. En esa novela un sheriff espabilado se salta cualquier ley para ... extraer beneficios del horror. Es un tipo cínico, inteligente, divertido y terriblemente malvado. El padre del escritor era también Sheriff, y parece que algo usó de su progenitor para urdir ese personaje. Digamos que Jim conocía el paño y luego optó por ciertas licencias literarias fruto de su imaginación. La novela merece la pena, no se le pierdan aunque se crean lo de «no eres mejor persona por leer». Ni mejor ni peor, pero leer entretiene, así de sencillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  8. 8

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  9. 9

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  10. 10

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La rectitud del sheriff