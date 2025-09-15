La rectitud del sheriff

A Jim Thompson se le recuerda mucho, y con razón, por su '1280 almas'. En esa novela un sheriff espabilado se salta cualquier ley para ... extraer beneficios del horror. Es un tipo cínico, inteligente, divertido y terriblemente malvado. El padre del escritor era también Sheriff, y parece que algo usó de su progenitor para urdir ese personaje. Digamos que Jim conocía el paño y luego optó por ciertas licencias literarias fruto de su imaginación. La novela merece la pena, no se le pierdan aunque se crean lo de «no eres mejor persona por leer». Ni mejor ni peor, pero leer entretiene, así de sencillo.

En cualquier caso, acabamos de encontrar a otro sheriff que es justo lo contrario, o sea un ejemplo preñado de honradez y saturado de rectitud que, por estas tierras mediterráneas, nos asombra, al menos a mí. Supongo que la familia, en nuestra cultura, es intocable. En general, los padres defienden a sus hijos aunque estos sean unos redomados canallas, unos criminales espantosos. Obsérvese además que, para una madre o para un padre, el hijo siempre es un inocente ser de luz. Y si ha cometido una fechoría, la culpa nunca es suya, sino de eso tan recurrente de «las malas compañías». Los hijos siempre son buenos, muy buenos, pero las malas compañías les engatusaron para cometer un pendencia en la que ellos no querían participar. Se dejaron arrastrar, almas cándidas, por las atroces circunstancias. El padre del asesino de Charlie Kirk, un sheriff sin duda de vieja escuela, le preguntó: «¿Ese eres tú?». Y convenció a su retoño para que se entregase. Quizá le condenen a la pena capital, pero el padre, lejos de protegerle, lo entregó a las autoridades porque entendió que eso era lo correcto, que ese era su deber. Actuar de esa manera con la sangre de tu sangre nos golpea porque entendemos el dolor de ese padre. Un sheriff así merece otra novela.