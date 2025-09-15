Rebeldía puntual

Compartir

El chispazo que prendió la mecha vino con lo de prohibir las redes sociales. Tócate las napias. Imagino que Nepal es una tierra con numerosos ... problemas y por eso, su población, andaría quemada ante la falta de un futuro prometedor, sobre todo los jóvenes. Pero la revuelta estalló cuando vieron que se quedaban carisecos y sin su juguete favorito. Ese arrebato censor les soliviantó de aquella manera. Tanto que el jefe máximo dimitió, algunos ministros huyeron colgando de un helicóptero como si fuesen las morcillas que la abuela atesoraba en el desván, a otro ministro casi le ahogan en un rio y, de propina, socarraron el Parlamento. Menuda furia, la de esa mocedad enganchada, como la nuestra, a la vida social de puro artificio.

De todas formas, no nos pongamos demasiado finos. Por aquí también recurrimos al bramido, aunque en general sin esa violencia. No olvidemos que, en nuestro país, de vez en cuando, si un equipo baja de categoría los hinchas más recalcitrantes salen a la calle cargados de sentimiento para exigir justicia. ¿Justicia contra quién? ¿Contra los jugadores, la Liga, el entrenador, el presidente del club? En esto nunca me he aclarado... En Valencia nos manifestamos contra Lim, pero resulta que este señor de Singapur es el dueño del cotarro porque se lo vendieron, qué cosas, y ahora nos lamentamos montando una bulla que nos reconforta pero que resulta estéril. En estos sorprendentes tiempos modernos descubrimos que el personal sale muy bravo a manifestarse cuando cree que atacan sus sagradas ilusiones. El fútbol no es sino nuestra semanal ilusión porque entonces regresamos a los colores de la tribu. Y las redes representan esa otra existencia virtual que nos hidrata el entretenimiento bobo. Cualquier disparo contra esas ilusiones provocan la ira porque, de repente, los mansos adormilados despiertan rabiosos.

