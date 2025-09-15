Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rebeldía puntual

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11

El chispazo que prendió la mecha vino con lo de prohibir las redes sociales. Tócate las napias. Imagino que Nepal es una tierra con numerosos ... problemas y por eso, su población, andaría quemada ante la falta de un futuro prometedor, sobre todo los jóvenes. Pero la revuelta estalló cuando vieron que se quedaban carisecos y sin su juguete favorito. Ese arrebato censor les soliviantó de aquella manera. Tanto que el jefe máximo dimitió, algunos ministros huyeron colgando de un helicóptero como si fuesen las morcillas que la abuela atesoraba en el desván, a otro ministro casi le ahogan en un rio y, de propina, socarraron el Parlamento. Menuda furia, la de esa mocedad enganchada, como la nuestra, a la vida social de puro artificio.

