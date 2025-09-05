Compartir

Me encanta el dinero. En la vieja cultura española, una declaración de este tipo suele provocar una lluvia de palos contra la chepa del que ... confiesa tal querencia. Pero como verdadero hijo de clase media y persona hipotecada, no me importa reconocer que el dinero me camela. El dinero, la pasta, el flus, la leña, la mosca, la verdura, el parné. Llámelo como quiera, pero soy su devoto servidor. Me gusta tanto que, en ocasiones, rechazo ofertas laborales porque entonces ese dinerillo extra ganado con el sudor de mi frente marcharía directo hacia las arcas de Hacienda, y tampoco soy tan tonto como para, al final de la jugada, trabajar gratis porque sólo engordan las arcas del Estado.

Me chifla la manera en la que los ricos fetén manejan el dinero. De entrada, hablan poco o nada de él. Si lo nombran es con cierto asco, con notable repugnancia. Se diría que les molesta tanto como el sonido de una sierra radial o como la pertinaz mosca que suele posarse en tu frente. Pero si tanto les desagrada, no sé, que me lo regalen y les arrebato ese problema. Obsérvese que, los ricos pata negra, a la pasta la denominan «dinerito». «Eso vale mucho dinerito, Ramón», y con el diminutivo parece que rebajen su valor porque el vil metal adquiere forma de criatura celestial, inocente, bondadosa. Todo esto viene por el asunto de «la quita». ¿Aceptamos o no? De entrada, cualquier propuesta desde el gobierno de Sánchez es sospechosa de ocultar profundas trampas. Además, las deudas no desaparecen, sólo se trasladan de un lado a otro y, al final, como siempre, pagamos los pocarropa. Y es cierto que han montado el tinglado para contentar a los independentistas, vale. Pero...¿y si aprovechamos la ocasión? Mi natural codicia me arrastra hacia la duda... No sabría qué hacer si tuviese que decidir. Bueno sí, que me atasen al mástil como si fuese Ulises.

