Los cerebritos que se dedican a pronosticar qué podría suceder en caso de apagones duraderos, expertos capaces de bucear las reacciones de nuestras almas egoístas, ... siempre apuntan que, al cabo de tres días, sólo tres, saldríamos a la calle dispuestos a matar al prójimo y a saquear los comercios. Necesito la píldora que repara el corazón de mi madre, necesito alimento para mis hijos, necesito esto y lo otro... Armados con cuchillos jamoneros, recorreríamos las calles como samuráis de pacotilla preparados para sobrevivir con espíritu de bucanero, de mercenario, de loco carioco. Primero los míos, y con este pensamiento se liaría parda.

Ignora uno cómo desaparecen quince gigavatios de golpe, de sopetón, de repente. No importa, irrumpirán expertos en electricidades colosales y nos ofrecerán explicaciones variadas que nos contentarán según nuestro sesgo ideológico. Nuestros colores, por desgracia, contaminarán el fundido en negro. Sin embargo, aspiraría uno a recibir mensajes preñados de sinceridad técnica, a exposiciones imparciales capaces de destripar este misterio saturado de oscuridad. Y, como de costumbre, me sorprende la cantidad de paisanos que se lanzaron hacia los supermercados. Lo de marchar hacia el supermercado jamás se me ocurre cuando las grandes y tristes ocasiones. Ni que viviese uno del aire... En esto descubro que soy un pardal descerebrado. Uno siempre opta por quedarse en casa, tranquilito y risueño, amodorrado y pachorro, escéptico y resignado, paciente y algo perplejo. Ignoro si la culpa de la fundida de plomos cae del lado de los extraterrestres o de un país que nos profesa enorme manía. Me decanto hacia la chapuza típica. Hace años que, a base de erosionar nuestras administraciones con los enchufados, nos deslizamos, sin prisa pero sin pausa, hacia el atroz bananerismo. Este es el lamentable resultado.