Digamos que sería la famosa rosa que crece sobre el sucio estercolero. Digamos que el detalle, entre tanta sordidez, me ha parecido entrañable. La esposa ... o exesposa de Koldo, actuando como si fuese su secretaria, manejaba algunas porciones de pasta más o menos ensobrada y velaba por esos dineros. Tanto que, Koldo, se lo reprocha: «Y venga... Y tú, que si ahorrar... Que el dinero no es nuestro...». El flus, en efecto, al menos esa tajada, pertenecía al jefe.

Pero todo esto nos indica algo importante; esto es, que existía (y existe) una mujer, una buena mujer que, entre tanto descalabro, entre tanto despilfarro, vigilaba con ojo materno ese trasiego de billetes que entran y salen. Si con el dinero propio ya tiene mérito, en estos tiempos entre desesperados, urgentes y frenéticos, ahorrar, ni les cuento tratar de ahorrar con el dinero del otro. Si a esta mujer le hubiesen concedido otras responsabilidades más allá de actuar como la simple asistenta de su esposo o exesposo Koldo (es que no me aclaro, con tanto baile), uno que a su vez laboraba de recadero de lujo con bastante margen para decidir, quizá otro gallo hubiese cantado. Esta mujer, una buena mujer, insisto, acaso superada por las circunstancias, revela además esa tradición de matriarcado que en el fondo resulta muy hispana. De vez en cuando, ella se encargaba del reparto, sólo que no podía ahorrar lo que le hubiese gustado. Frente a las amigas que necesitaban alpiste para sus cosas, verdadera derrama lúbrica, hay algo muy doméstico en este episodio como de mesa camilla y mantel de hule. «Que el dinero no es nuestro...», mascullaba Koldo. Y la mujer, una buena mujer acaso desbordada por el estraperlo, amarrada a la querencia antañona que homenajea el ahorro. Nuestro abuelos y padres ahorraban recio. Koldo y su jefe parece que no. Olvidar el ahorro te conduce a la derrota.