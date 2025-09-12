Un guionista experto en derramar ácido no lograría urdir semejante desparrame. Porque esto es una bonita cantada que se alza sobre otras melonadas que, a ... su vez, van fertilizadas por diversas merluzadas que dejan en evidencia a una serie de personas que desconocen los límites del dadaísmo y, por supuesto, del marxismo-leninismo-taxidermismo. No sabe uno qué pensar, o sí, o yo qué sé. ¿Estamos ante otro ejemplo de absoluta desfachatez o ante un homenaje al lado cómico de la vida? A lo mejor sólo pretenden alegrar nuestras existencias, y lo han logrado. Benditos sean.

Nunca saldrían de Vallecas, hasta que se compraron el casoplón. Nunca cobrarían más del triple del salario mínimo, hasta que la realidad se impuso y la señora levanta sueldazo europeo además de veranear en la nada barata Menorca. Nunca digas nunca. Nunca aprenden. Forman parte de esa cuadrilla de izquierdistas que defienden lo público (muy bien) pero critican lo privado con saña. Militan en el bando de los que cacarean acerca de las virtudes (que las hay) públicas pero luego, a la mínima, marchan a hospitales privados para no compartir habitación con extraños. Jamás predican con el ejemplo porque la boquilla es su frontera. Irene y Pablo, tras despreciar a los padres que matriculan a sus críos en colegios privados porque no quieren que se mezclen con «gitanos, marroquíes y ecuatorianos», deciden incorporar los suyos a un privado que cobra 500 pavos por cuerpecillo. Han rescatado las palabras de Pablo, el del 'crowfounding' tabernero, y resulta imposible no reírse. Desde luego, con ellos se confirma fetén que el «sí se puede» existe. Aunque nos tememos que muchos de sus votantes siguen sin poder, pero eso no les impedirá votarles otra vez. Seguramente les encanta que, al menos, sus líderes hayan prosperado tanto en tan poco tiempo y sean exquisita casta.