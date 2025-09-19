Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un jugador se lleva más de 147.099 euros con La Bonoloto de este viernes en el municipio donde vivía un famoso futbolista y una conocida cantante

Las pruebas de Brigitte

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:39

Brigitte conquistó mi corazón cuando abofeteó de un modo harto humillante a su marido, don Emmanuel, todo un presidente de Francia, o sea una especie ... de rey Sol pero en laico y republicano pero con idénticos humos y similar pompa. Inolvidable aquella escena... En el avión, vimos su mano, rápida como una cobra cuando muerde a su presa, propinar un latigazo contra la faz de su esposo. Y observamos cómo encajó este el sopapo reconvertido en tal ocasión en una suerte de llaverito abandonado ante la adversidad. Y sobre todo comprobamos su capacidad para interpretar, que el tipo saludó a la cámara fingiendo normalidad absoluta. Que no, que hemos contemplado y saboreado la bofetada, no disimules tanto.

Espacios grises

