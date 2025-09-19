Las pruebas de Brigitte

Comenta Compartir

Brigitte conquistó mi corazón cuando abofeteó de un modo harto humillante a su marido, don Emmanuel, todo un presidente de Francia, o sea una especie ... de rey Sol pero en laico y republicano pero con idénticos humos y similar pompa. Inolvidable aquella escena... En el avión, vimos su mano, rápida como una cobra cuando muerde a su presa, propinar un latigazo contra la faz de su esposo. Y observamos cómo encajó este el sopapo reconvertido en tal ocasión en una suerte de llaverito abandonado ante la adversidad. Y sobre todo comprobamos su capacidad para interpretar, que el tipo saludó a la cámara fingiendo normalidad absoluta. Que no, que hemos contemplado y saboreado la bofetada, no disimules tanto.

Como milito en el equipo de Brigitte desde aquel trance, y en plan incondicional, me parece abyecto que necesite demostrar su condición de mujer aportando fotos y otras pruebas más científicas. Se someterá a esos trances desagradables para ganar contra una de esas influenciadoras que disparan fantasías repugnantes sobre las testas ajenas con tal de conseguir seguidores crédulos y recolectar así dineros, que la raza influenciadora vive de monetizar a su legión de incautos. Son ganado que se deja pastorear pero encima, dato asombroso, les encanta. En cualquier caso, esta trifulca indica que el mundo está cada vez más loco. Hace bien, la pareja francesa, en defender su honor, pero iniciar una guerra contra una alquimista de las redes supone someterse, en cierto sentido, al imperio de la barbarie cibernética, con lo cual, aunque la dicharachera influenciadora pierda allá en los tribunales, ha vencido porque le han prestado una atención que no merece. Es como si obligan a un escritor genuino a debatir contra un analfabeto funcional acerca de la influencia de Rimbaud en la poesía mundial. Contra el merluzismo de las redes, sólo desprecio.

