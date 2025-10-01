Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Bonoloto de hoy miércoles: tres acertantes se reparten 180.000 euros
Pura vida

Con su propia ley

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:43

A lo mejor es otra marcianada que me escandaliza pero que rara vez se la escucho al prójimo. Me subleva una barbaridad el modo en ... el cual te cobran las multas cuando te despistas y no las pagas rapidito. En esos casos se introducen en tu cuenta corriente y te levantan el dinero sin siquiera, creo, que nunca abro las cartas de los bancos o sus mensajes para no disgustarme, pedirte permiso o simplemente avisarte: «Oiga, usted cometió una infracción y le vamos a trincar el importe de su cuenta, que lo sepa». Actúan con cierta alevosía, en plan malandrín esquinado. La cuenta corriente que alberga nuestra deudas, nuestros ahorros, nuestros dramas, quizá incluso nuestras alegrías, representa un templo de sagrada intimidad. Pero ellos se cuelan y captan tu dinero. Lo suyo sería, si nos negamos a pagar, que nos arrastrasen ante el juez, pero eso de ir así tan a las bravas se me indigesta y no comprendo como lo hemos aceptado con tanta mansedumbre. Este enfado que me atrapa en semejantes asuntos se robustece cuando observo, por otra parte, que nuestro gobierno se salta sin problemas lo de presentar los Presupuestos tal y como se marca en la Constitución, y no les pasa nada. Nada de nada. Ni una miserable multa, ni un latigazo de escarnio público. No reciben ni un justiciero garbilote contra el pescuezo destinado a humillar su desfachatez. No me lo explico. ¿Qué credibilidad ampara un gobierno que o bien no presenta los necesarios presupuestos o ni siquiera se toma la molestia de presentarlos? Llámenme loco, cascarrabias, demente, rancio, no sé, lo que ustedes quieran, pero tanta caradura consigue que mi humor, de normal apacible, se traslade hacia el infierno, con lo cual corro el riesgo de quemarme las pestañas. Van a su aire y siguen unas indecentes normas que les eleva sobre nuestras testas de pringados. Y lo consentimos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  3. 3

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  4. 4

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  5. 5 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  6. 6

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  7. 7 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  8. 8

    Estafadores embaucan a madres de Valencia por el móvil: «Mamá, ponme 8.000 euros en el banco. Mi gestor te llama»
  9. 9

    La dana y un fondo proisraelí apuntillan el Som de la Terreta
  10. 10

    El papel residual de Tragsa el día de la dana: llevar comida al centro de Emergencias y a los bomberos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Con su propia ley