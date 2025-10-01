Con su propia ley

Compartir

A lo mejor es otra marcianada que me escandaliza pero que rara vez se la escucho al prójimo. Me subleva una barbaridad el modo en ... el cual te cobran las multas cuando te despistas y no las pagas rapidito. En esos casos se introducen en tu cuenta corriente y te levantan el dinero sin siquiera, creo, que nunca abro las cartas de los bancos o sus mensajes para no disgustarme, pedirte permiso o simplemente avisarte: «Oiga, usted cometió una infracción y le vamos a trincar el importe de su cuenta, que lo sepa». Actúan con cierta alevosía, en plan malandrín esquinado. La cuenta corriente que alberga nuestra deudas, nuestros ahorros, nuestros dramas, quizá incluso nuestras alegrías, representa un templo de sagrada intimidad. Pero ellos se cuelan y captan tu dinero. Lo suyo sería, si nos negamos a pagar, que nos arrastrasen ante el juez, pero eso de ir así tan a las bravas se me indigesta y no comprendo como lo hemos aceptado con tanta mansedumbre. Este enfado que me atrapa en semejantes asuntos se robustece cuando observo, por otra parte, que nuestro gobierno se salta sin problemas lo de presentar los Presupuestos tal y como se marca en la Constitución, y no les pasa nada. Nada de nada. Ni una miserable multa, ni un latigazo de escarnio público. No reciben ni un justiciero garbilote contra el pescuezo destinado a humillar su desfachatez. No me lo explico. ¿Qué credibilidad ampara un gobierno que o bien no presenta los necesarios presupuestos o ni siquiera se toma la molestia de presentarlos? Llámenme loco, cascarrabias, demente, rancio, no sé, lo que ustedes quieran, pero tanta caradura consigue que mi humor, de normal apacible, se traslade hacia el infierno, con lo cual corro el riesgo de quemarme las pestañas. Van a su aire y siguen unas indecentes normas que les eleva sobre nuestras testas de pringados. Y lo consentimos.

