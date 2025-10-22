Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Profesionales del palo

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:20

Ese palo no podía fallar. Un golpe en el que estaban involucrados Alain Delon, Yves Montand y Gian Maria Volonté, bajo las órdenes del cineasta ... J. P. Melville, triunfaba seguro pese a los imponderables de última hora. Con gente así de seria, profesional, artista y resuelta todos sabíamos que el éxito estaba garantizado y que no la pifiarían a la hora de birlar el fulgor de aquella exquisita joyería situada en una céntrica plaza parisina. Por supuesto, lo habían planificado al milímetro. Yves Montand, un expolicía estragado por las tiritonas que atacan al borracho cuando este decide embarcarse por el camino de la sobriedad, un tirador de elite, era el encargado de disparar para que el plomo desactivase las alarmas. Menudo papelón el suyo. De su temple dependía la gloria.

