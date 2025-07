Presunto impostor

Quizá el mejor impostor de la historia de la literatura sea Tom Ripley, la creación de Patricia Highsmith. Gastaba el muchacho talento para la falsificación, ... estampa apuesta, ese necesario cinismo para tangar al prójimo, cierto don de gentes para arrimarse al pardal que le convenía, el justo desparpajo para simular en situaciones peliagudas y, cómo no, buena memoria para anclar sus trolas en la sesera y evitar contradicciones molestas. En el cine a Ripley le dieron vida primero Alain Delon y, más tarde, Matt Damon. Prefiero a Delon.

La realidad suele superar la ficción, pero la versión real, es lógico, tiende hacia la vulgaridad. No puedo asegurar de una manera definitiva, ya se verá, que José María Ángel, alto comisionado para la Dana (o algo así), nos haya propinado el palo mediante un título falso que le permitió colocarse de funcionario en la Diputación cuando mandaban los suyos. Pero la historia, no me negarán, es fascinante. De momento gravitan sobre su chepa graves acusaciones: falsedad de documento y malversación continuada. Espero, lo digo en serio, que por su bien sea inocente. Pero en este asunto algunas cosillas me fascinan... Por ejemplo, su aspecto bonachón. Luce faz de no haber roto jamás un plato. A José María yo le chivo el pin de mi tarjeta y le dejo las llaves de mi casa porque transmite honradez rotunda, no como los bellos Delon y Damon. Y luego, confieso que ese título de «Archivística y biblioteconomía» lo desconocía. Y qué bien suena, por favor. Semejante titulación segrega un no sé qué de éxito apoteósico. Los impostores, los falsificadores, junto a los delicados carteristas de antaño capaces de introducir la mano en tu bolsillo sin que te enteres, en el mundo de la triquiñuela del guante blanco representan la aristocracia. Mira que si don José María nos ha salido un carterista de corazones...