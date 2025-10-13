Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
Pura vida

Posible tarjeta roja

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:18

Un viejo profesor con el que alternaba, jubilado hace lustros, me narró que él, cuando aterrizaba el primer día en el aula y observaba moroso ... el grupo de alumnos, indicaba de qué iría ese año la materia mientras esperaba, como un león a su presa, la irrupción del inevitable payasete de la clase: «No fallaba, Palomar, el primer día, el payasete, que luego no era mal chico, necesitaba darse a conocer...». Y una vez el graciosito soltaba su parida, de inmediato lo echaba de la clase. «Hala, usted ha acabado por hoy, salga del aula y hasta mañana». De ese modo marcaba terreno y el resto de la temporada las lecciones transcurrían en paz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán
  10. 10 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Posible tarjeta roja