Poncela y 'Arrebato'

Compartir

Todas las muertes aturden porque nos recuerdan que también sonará la hora de nuestra partida. El tramo final de las vacaciones estuvo teñido por los ... incendios y por la marcha de artistas que eran como de la familia, pues sólo los artistas logran esas cotas de familiaridad aunque nunca les conocimos en persona. El fallecimiento de Verónica Echegui nos vapuleó en lo emocional porque nadie debería apagarse con 42 años. El del dinámico Manuel de la Calva nos golpeó en el sector sentimental porque formaba parte de nuestra banda sonora. Pero quizá, el que más me ha alcanzado es el de Eusebio Poncela. Para mí, Poncela era el protagonista de la singular y envolvente película 'Arrebato', esa rara avis del cine español.

Andaba uno trajinando entre semana por la facultad y laborando de camata en un garito brillante los fines de semana para conseguir un jornal. Durante unos meses, saboreamos con frenesí 'Arrebato' enganchados a su vampírico argumento. Finalizada la travesía nocturna, cargadas las neveras del local, alguien decía «oye, ¿nos vamos a ver 'Arrebato'?». Y nos largábamos a la covacha del encargado, que disponía de video, y nos tragábamos esa obra personalísima dirigida por Iván Zulueta. Cuando eres joven haces cosas así, como por ejemplo estudiar a fondo de madrugada una obra y extraer conclusiones que rayan en lo abracadabrante. A veces convidábamos a esas sesiones golfas de cine club dinamitero a un par de clientes que eran amigos: «¿No has visto 'Arrebato', de verdad? Pues hoy te vienes con nosotros». No existía término medio con la película: o te atrapaba o te repugnaba, pero nunca habían contemplado algo así, algo tan original e irrepetible. 'Arrebato', sin la interpretación de Eusebio Poncela, no sería la misma. ¿No la han visto? Pues no sé yo si recomendarla. O les vuela la cabeza o se ciscan en mis ancestros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión