Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana 325.685,47 euros y otro 118.431,08 con la Bonoloto de este lunes
Pura vida

Poncela y 'Arrebato'

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:51

Todas las muertes aturden porque nos recuerdan que también sonará la hora de nuestra partida. El tramo final de las vacaciones estuvo teñido por los ... incendios y por la marcha de artistas que eran como de la familia, pues sólo los artistas logran esas cotas de familiaridad aunque nunca les conocimos en persona. El fallecimiento de Verónica Echegui nos vapuleó en lo emocional porque nadie debería apagarse con 42 años. El del dinámico Manuel de la Calva nos golpeó en el sector sentimental porque formaba parte de nuestra banda sonora. Pero quizá, el que más me ha alcanzado es el de Eusebio Poncela. Para mí, Poncela era el protagonista de la singular y envolvente película 'Arrebato', esa rara avis del cine español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  2. 2

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Montroy
  5. 5 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  6. 6 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  7. 7 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  8. 8

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  9. 9 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  10. 10

    Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Poncela y 'Arrebato'