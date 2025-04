Con los plomos fundidos

Creo que todos iniciamos los mismos balbuceos de comprobaciones patateras. Se evaporó la luz, salimos a la escalera y comprobamos que ahí tampoco brillaban las ... bombillas. «Vale, se ha ido la luz en todo el edificio...». Ese pensamiento nos tranquilizó, al fin y al cabo no era un fundido en negro sólo en nuestra morada, con lo cual no tardaría en regresar. Pero el chispazo no retornaba. Maldito apagón. Un día de fiesta con temperaturas primaverales se torcía ante una inesperada avería.

Salí a la terraza. Observé que el señor de enfrente miraba cariseco la calle: «Oiga, ¿usted también está sin luz?« Me miró un tanto apagado y luego respondió: «No, no tengo. Es la calle, no hay luz en toda la calle». Llamé a la parentela, a las amistades, a media humanidad. Nada. El teléfono no funcionaba. De milagro mi hermana consiguió contactarme. La escuchaba entrecortada, a lo lejos. «E-e-es en-en-en toda Es-es-es-españa...». Ahí ya me atrapó cierto pasmo. Recordé que, como soy un antiguo, poseo una radio de pilas. Averigüé que en Portugal también andaban entre tinieblas. Pasé revista a la intendencia. Tenía una barra de pan, algo de salchichón, tabaco, libro que podía aprovechar con la luz solar, agua. Cervezas no. Me dolió ese fallo.

Nada como una cervecita para degustar parsimonioso la situación de regreso a la Edad Media. En fin, nadie es perfecto.

De repente, golpearon la puerta con los nudillos. Supusé que era alguien del vecindario. Pero no, era mi novia. Me llevé una gran alegría. Había salido a investigar, que es mujer audaz.

Aprovechó que salía la del segundo para entrar y subir a pie. Nos consolamos, nos reímos, intercambiamos jugosa información conspiranoica. Me pidió una cerveza. Le dije que no era posible y me sentí el peor novio del mundo. Y así, huérfanos de electricidad, transcurrió la jornada como cavernícolas antañones.