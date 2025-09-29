Compartir

El precio de los alquileres representa el escándalo que, a su vez, demuestra la falta de previsión de nuestros líderes al no trazar hace años ... un plan para favorecer la construcción de bonitos edificios ladrilleros. Sólo bajarían los desaforados precios si florece la oferta. Aumenta el runrún de puro enfado por parte de una mocedad que, en vista de los miserables sueldos, no logra emanciparse con un mínimo de dignidad. Y como la juventud atraviesa las redes con la pericia de ese explorador que se abre paso a machetazos por la selva, han averiguado que en los países nórdicos, donde una cerveza te cuesta un huevo, los alquileres son más asequibles que en nuestras grandes ciudades.

Una chica, arquitecto en Finlandia, paga por 48 metros cuadrados cerca de Helsinki 979 pavos. Otros españoles que moran en Suecia, Noruega y Dinamarca bailan sobre esas mismas cantidades. Aseguran los que buscan techo que, por esas cifras, en nuestro país no encuentras nada. Será verdad, no lo discuto. Pero lo que me causa enorme tristeza es observar que, así a lo tonto, una porción importante de jóvenes paisanos se ha exiliado a esas tierras norteñas donde el frío más feroz y la nieve más espesa son tus compañeros la mayor parte del año. «Bueno, las casas están preparadas para esas temperaturas», me comentó un amigacho. Pues ya me dirás, con la afición al callejeo que nos atrapa, vivir encerrado en casa o vestirte como un astronauta cada vez que salgas a comprar leche, la gracia del asunto. Un horror. Los jubilados norteños acuden hasta nuestras costas para disfrutar de la vida, sin embargo nuestra fuerza juvenil se larga hasta esos terruños inhóspitos para buscarse esa misma vida. No es justo. Sus mejores años transcurrirán bajo el peso de sus pestañas congeladas. Nosotros somos marionetas inocentes, pero nuestros gerifaltes algo han hecho mal...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión