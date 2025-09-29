Pestañas congeladas

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:12

El precio de los alquileres representa el escándalo que, a su vez, demuestra la falta de previsión de nuestros líderes al no trazar hace años ... un plan para favorecer la construcción de bonitos edificios ladrilleros. Sólo bajarían los desaforados precios si florece la oferta. Aumenta el runrún de puro enfado por parte de una mocedad que, en vista de los miserables sueldos, no logra emanciparse con un mínimo de dignidad. Y como la juventud atraviesa las redes con la pericia de ese explorador que se abre paso a machetazos por la selva, han averiguado que en los países nórdicos, donde una cerveza te cuesta un huevo, los alquileres son más asequibles que en nuestras grandes ciudades.

