Pura vida

Pepe y los autónomos

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:26

A veces me pregunto qué clase de crimen abominable hemos cometido los autónomos españoles para sufrir tanto latigazo lacerando nuestra paciente chepa. No matamos a ... Manolete, que de eso se encargó el toro Islero. Tampoco a JFK, pues se supone que los plomazos los disparó Lee Harvey Oswald. Ni siquiera nos pronunciamos acerca de la tonta polémica de «¿La tortilla de patatas, con o sin cebolla?», más que nada porque no deseamos ofender a nuestros clientes consolidados o a los que puedan necesitar en el futuro nuestros múltiples servicios. No entiendo, por lo tanto, tanta falta de respeto hacia un colectivo que paga recio sus impuestos y contribuye sobremanera y mansurrón al bienestar del país.

