Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del martes reparte tres premios de 52.579,02 euros

Palabra de ex

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:08

Pese al morbo que me ancló sobre el sofá para escuchar las palabras de una ex de Ábalos, no pude alcanzar el final del programa. ... Demasiados cortes para la publicidad me arrastraron al lecho medio dormido justo cuando iban a hablar, según el presentador, acerca de la turbulenta visita de Delcy. Cuidado, no me quejo de la publicidad: una televisión privada vive de esos ingresos y me parece normal que interrumpiesen la emisión para dar paso a la avalancha de consejos. Pero acostumbrado a las plataformas casi libres de esas pausas, no alcancé la meta. Lástima, porque el programa y sus invitados merecían nuestra atención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  3. 3 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  4. 4

    El aviso por carta de Mazón a Sánchez: Si se repiten las lluvias torrenciales, los daños pueden ser mayores
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6

    «Vinival es una gran oportunidad de hacer algo único para Valencia. Y todo lo que es único ayuda a crear vínculos»
  7. 7 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  8. 8 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  9. 9

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  10. 10 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Palabra de ex