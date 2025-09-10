Palabra de ex

Pese al morbo que me ancló sobre el sofá para escuchar las palabras de una ex de Ábalos, no pude alcanzar el final del programa. ... Demasiados cortes para la publicidad me arrastraron al lecho medio dormido justo cuando iban a hablar, según el presentador, acerca de la turbulenta visita de Delcy. Cuidado, no me quejo de la publicidad: una televisión privada vive de esos ingresos y me parece normal que interrumpiesen la emisión para dar paso a la avalancha de consejos. Pero acostumbrado a las plataformas casi libres de esas pausas, no alcancé la meta. Lástima, porque el programa y sus invitados merecían nuestra atención.

La vida loca, la pura vida, la vida de Brian, la vida nueva de Pedrito de Andía (Sánchez Mazas) y la doble o triple vida de Ábalos. La vida, cualquier vida, nuestras vidas, son un vertiginoso carrusel que nos arrastra de un lado a otro como si fuésemos ese corcho que flota a duras penas en mitad de la tormenta. Por el lado de la anécdota encontramos lo de las «pastillas azules», algo lógico para vitaminar el presunto ritmo del exministro y mandamás del PSOE cuando era el favorito del gran jefe. En el terreno de lo verdaderamente interesante, lo de seguir el aroma del dinero. La clave siempre está en el lado del dinero, en lo de perseguir su rastro, pues la pasta suele dejar un reguero algo invisible como el de la baba de ese caracol que recorrió nuestra terraza. A simple vista no la detectas, pero si te fijas con esmero descubres el brillo como de moco transparente que se refleja bajo la luz del sol. Y, por fin, un clásico: el de las malas compañías. Ábalos cambió cuando Koldo entró en su órbita. Observa uno aquí la vertiente materna de la ex; esto es: «Mi hijo es muy bueno, pero las malas compañías le arrastran...». Aquí todos somos seres de luz hasta que mutamos en chanchulleros. El morbo, siempre el morbo.