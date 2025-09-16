Orgullo bananero

Comenta Compartir

Entristece un poco certificar la obediencia ciega que alcanza cotas de imitación total. Infló pecho Sánchez y pronunció eso del «orgullo» que sintió al observar ... la bronca cuando el final de La Vuelta y, sus ministros, desfilaron ante las cámaras papagayeando que les atrapó mucho «orgullo» al constatar el comportamiento peleón de los madrileños ante las injusticias. El orgullo. Hemos llegado al momento orgulloso. Pero nos enseñaron de chavalines que, si bien un poco de orgullo ayuda en la vida, siempre y cuando tengas motivos para empaparte de ese orgullo, un exceso del mismo sólo puede desembocar en atroces vanidades y exageradas posiciones que lindan con el papanatismo.

¿De qué están tan orgullosos? ¿De los 22 policías heridos? ¿De embarrar la marca España? ¿De haber fastidiado a unos profesionales del ciclismo que se entrenaron todo el año para sufrir después, sin merecerlo, las iras de unos cuantos cafres que casi les rompen la crisma? Donde algunos detectan orgullo otros percibimos cierto ridículo peligroso. Sánchez y los suyos lanzan una cortina de humo para despistar, para que olvidemos los casos que le persiguen con la parentela y con ciertos elementos de su partido que chanchulleaban sin reparos. Por supuesto que la gente tiene todo el derecho del mundo a manifestarse y expresar su malestar, pero por lo legal, nunca tomándose la justicia por su mano. La batalla del otro día supuso un atropello sin rastro de orgullo, un exceso que no nos deja en buen lugar ni con nuestros socios europeos ni ante la parte sensata de la opinión pública. Con pataleos así nunca nos tomarán en serio. El orgullo, falso y de boquilla, de nuestro gobierno contrasta con la chapuza de unos ciclistas recogiendo sus premios en las catacumbas de un hotel en lo que supuso una escena cochambrosa y... bananera. Sí, cada vez, somos más bananeros.

