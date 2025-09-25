La oreja rota

Aquel cantaor flamenco gastaba arte y guasa a partes iguales. Le acompañaban sus palmeros, sudaba bastante, resoplaba mucho y todos vestían enlutados. Llegaron puntuales a ... la radio para la entrevista. Daba la impresión de que no habían dormido, o sea que habían empalmado la farra de la noche valenciana con su cita radiera. La entrevista iba bien. Que si esto, que si aquello, que si lo otro...

Entonces le pregunté acerca de un mito muy incrustado en el pensamiento colectivo: «¿Es verdad que, tras una actuación, cuando ustedes marchan a una casa estupenda para una fiesta porque les invitan, ahí se arrancan con su cante y ese es el verdadero concierto, mucho mejor que el de la sala?». El maestro bufó fuerte. Varias gotas de sudor se deslizaron por el puente de la nariz hasta alcanzar las aletas de las fosas nasales. Se quitó las gafas de sol (negras también, claro) y dijo: «No, para nada. Lo que pasa es que a esas horas a todos se les ha caído y se les ha roto una oreja, con el pedo que arrastran, y les parece que sonamos divino, pero sonamos bastante mierdosillos...». Sus compadres asintieron sonriendo. Sólo le faltó añadir algo así como «los payos es que sois un poco tontos». Un estudio algo patatero asegura que, un poco de alcohol favorece el dominio de un idioma. No me lo creo. Pero en un garito, en el extranjero o por aquí, con dos o tres copas, te tiras el rollo con los guiris y, como te vienes arriba, crees que eres capaz de hablar griego, latín, alemán o árabe. Lo que sucede en realidad es que gritas una barbaridad y, además, mueves mucho el cuerpo y los brazos, con lo cual la mímica, así como la buena voluntad del lado etílico, ayuda bastante. Y a la mañana siguiente, con los timbales bramando en tu cabeza, te preguntas lo de «¿y de qué hablé yo anoche con ese menda paliducho?». Pues de cualquier sandez, sin ninguna duda.