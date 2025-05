Compartir

En el interminable y húmedo culebrón formado por esa tríada ya habitual en nuestra vidas, me refiero a Koldo-Ábalos-Señoritas, una chica, también, presuntamente ... enchufada, una que fue Miss Asturias, ha declarado que Koldo le pedía «cosas obscenas» vía telefónica. Eso de «cosas obscenas» confieso que me intriga. ¿Cómo de cochinas eran (si es que es verdad, oye) esas cosas que el grandullón reclamaba? Mi imaginación no es demasiado fértil y, más allá de lo habitual entre amantes, entre parejas que se masajean, ignoro si alguna de esas peticiones resultaba, al menos, original.

Hay un mundo ahí fuera, cachondo y palpitante, volcánico y esmerilado, en efecto, gracias a los móviles y a las redes, que se nos escapa a los sosos de la vieja escuela. La gente se manda fotos sexis, se graba vídeos acaso practicando «cosas obscenas» y se susurra calientes palabras preñadas de apetitos inconfesables. Pero siempre de mutuo acuerdo, que ahí reside la gracia, la elegancia. Practicar sexo a distancia supongo que es como hacer el amor por carta, o sea una tarea descafeinada. Pero en fin, si algunos disfrutan con esos juegos eróticos, no me opongo, faltaría más. Sin embargo, exigir al otro participar en esas fiestas cibernéticas sin consentimiento, supone un atropello punible porque estalla el pérfido acoso. Y eso es intolerable. Un amigo mío, veterano y profesional del asunto, cuando encuentra una pareja dispuesta a estos jolgorios le manda fotos artísticas de su flautín en diversas posiciones. Como es hombre culto, su favorita consiste en usar su pizarrín a modo de marcapáginas. Pero no se crean, el tío coge 'El Quijote', 'Hamlet' y otros clásicos para realzar esa parte de su anatomía. La verdad, si miss Asturias no miente, es que no me imagino a Koldo recurriendo a esos alardes culturales. ¿Y qué serían esas «cosas obscenas»? Ayyy...

