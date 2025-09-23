Nutrir la sesera

Me fastidia recurrir a las palabras de un cráneo privilegiado de Harvard, Arthur Brooks, porque parece que todo lo que venga bajo el marchamo de ... esa Universidad resulta excelente por obligación. «Oh, ah, que lo dice un tipo de Harvard», y entonces debemos de admirar sin fisuras. Sospecha uno que la proporción de listos y bobos es la misma en Harvard que en la mayoría de nuestras Universidades, pero nosotros no disfrutamos de su pompa, ni tampoco de su largo presupuesto, por cierto.

Pero el tal Brooks ha soltado un sentencia bastante sensata que compramos y que ya intuíamos; esto es: «Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender». Una verdad tan sencilla rara vez la encontraremos en los manuales de autoayuda que se venden como churros pese a ser una castaña, pues en esos libritos recomiendan lo de «tu puedes conseguir la felicidad si la deseas mucho, basta con repetir varia veces al día: voy a ser feliz, voy a ser feliz, voy a...». Buscar la felicidad como si esta fuese el supremo anhelo que preside nuestras vidas resulta ocupación muy fatigosa. Qué manía con lo de ser feliz. Qué tabarra nos arrean. Aprender, más que misión para obtener la felicidad, equivale a nutrir nuestro espíritu siempre y cuando la saludable curiosidad no nos abandone, y en esa actividad, la del aprendizaje, conseguimos una satisfacción natural que quizá linda con la dicha. Aprender es un placer, un gozo, un pasatiempos perfecto. Si alguna vez desaparece esa ligera fiebre que nos mantiene en forma, eso indicará que iniciamos la senda del aburrimiento que te conduce hacia una existencia estéril como de muerto en vida. Cuando aprendes, algo nuevo te reconforta con el mundo. Ahora estamos muy enfrascados estudiando qué es un genocidio, como si las matanzas se calibrasen por la estricta definición. Algunas veces no hay manera de aprender...