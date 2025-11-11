Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La 'Nancy' y los 'Madelman'

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:52

Ignoro si las muñecas de Famosa siguen dirigiéndose hacia el portal gracias a sus mecánicos, escorados pasitos de autómata plastificado, o si ya apenas caminan ... porque andan cojitrancas con la crisis de los juguetes tradicionales. La industria del juguete valenciano siempre me pareció un puntazo. Un pueblo que fabrica juguetes está, en general, poblado por gente buena, imaginativa, laboriosa. Y además mantiene ese toque infantil necesario para sortear los rigores y las exigencias de la severa madurez que en tantas ocasiones nos aplasta. Pero el juguete de toda-la-vida sufre y padece las cornadas de los chismes tecnológicos.

