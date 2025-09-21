La multa y los matices

Comenta Compartir

Cuidado. Máxima precaución. Ojo avizor. La broma le puede salir por un apreciable pico. Derramar una lluvia dorada así a traición frente a un muro ... venerable que luce marchamo de monumento le podrá costar, si le pillan, 3.000 euros. Un disgusto de multa. Pero en la vida conviene apreciar los matices, nada es blanco ni es negro y, en cualquier caso, entre esos colores básicos que alimentan por su sencillez las almas austeras, existe un amplio abanico de colorines que nos seducen. Comprende uno que, ante la amarilla riada de orines que provoca arcadas cuando un fiestorro tan poderoso como las Fallas, no sobran las medidas. Y sabemos que, por desgracia, funcionamos a través de la paloterapia. Nos mostramos harto sensibles cuando nuestra cartera sufre un hachazo que la traslada hacia la tiritona. En los jolgorios multitudinarios el personal, amparado por la masa, comete desacatos, muchos de ellos escatológicos. Pero luego, en fin, vaya, abunda la legión de hombres de cierta edad que, al salir de una larga cena, gusta de marchar hacia su hogar caminando apaciblemente. Y entonces, mientras aprecia y saborea esa soledad nocturna pespunteada por la amistad de las farolas, a mitad de camino, con los bares cerrados, sin nadie mirando, sufre la llamada miccionadora y cavila rápido lo de «¿llego a tiempo a casa o no?» Y concluye que no, que es imposible porque el caudal aumenta y la cosa parece un torrente feroz que necesita escapar. Por lo tanto, arrima su cebolleta muy prudente, muy cauteloso, contra ese árbol escoltado por su alcorque y permite, mientras suspira, que la naturaleza siga su imparable curso. Mis amigos jardineros opinan que ese riego va fertilizado por minerales que la planta aprecia. Digo yo que, a los mayores de 55, se les debería de rebajar la multa. Es una idea piadosa que lanzo desde la, ejem ejem, experiencia.

