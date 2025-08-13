Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El monumento se libró

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:05

Incluso por estas fechas de socarramiento mental, de pereza espiritual, de modorra adherida contra la piel, seguimos enzarzados en cuestiones que provocan ira entre el ... respetable que no descansa ni en agosto. Les encanta la batalla. Se nutren de la trifulca. Les fertiliza la bronca. Son como esos soldados que regresan del frente y, a los pocos días, necesitan volver al barro de la trinchera porque no saben qué hacer rodeados de paz. El sosiego les desespera.

Espacios grises

