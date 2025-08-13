El monumento se libró

Incluso por estas fechas de socarramiento mental, de pereza espiritual, de modorra adherida contra la piel, seguimos enzarzados en cuestiones que provocan ira entre el ... respetable que no descansa ni en agosto. Les encanta la batalla. Se nutren de la trifulca. Les fertiliza la bronca. Son como esos soldados que regresan del frente y, a los pocos días, necesitan volver al barro de la trinchera porque no saben qué hacer rodeados de paz. El sosiego les desespera.

Entonces, por aclararnos, si nos decantamos por «mezquita de Córdoba» somos izquierdistas, pero si optamos por «la catedral de Córdoba» somos derechistas. ¿De verdad? ¿En serio también vamos a pelearnos por esta fruslería? Porque lo importante no es cómo denominemos uno de nuestros mejores monumentos, sino aplaudir la celeridad con la que sofocaron el incendio. Por una vez, no hemos mostrado el lado chapucero que en otras ocasiones nos aplasta. Y por un motivo... Cuando ardió la catedral de Nôtre Dame, que eso sí supuso una verdadera chapuza, los bomberos de Córdoba y los que mandan en el monumento (es que no sé si acierto con 'mezquita' o con 'catedral', por eso mejor lo dejo en 'monumento' y aquí paz y allá gloria) forjaron unos protocolos para evitar una catástrofe de brasas como la sucedida en París. Los bomberos sureños (era por no repetir 'Córdoba') tardaron tres minutos en llegar para extinguir el incendio, y conocían el terreno, con lo cual se desplegaron con eficacia superior. En París, los bomberos tardaron media hora y estaban confusos, con cara de «¿por dónde empezamos?» No somos, pues, tan cutres como algunos opinan. Muchas veces, quizá más de lo que sospechamos, mostramos una pericia la mar de estimable. Por si fuera poco, ahora reforzarán la seguridad. Por cierto, ¿contamos con buenos planes para proteger otros monumentos de nuestras ciudades?