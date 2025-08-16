La cola en la caja del supermercado estaba compuesta por un señor bajito con bigotillo a lo Sazatornil y sandalias antañonas de color marrón, por ... una chica que lucía camiseta de tirantes y pantalones cortos vaqueros, y por un servidor que, imagino, tampoco es que gastase pinta de príncipe de la elegancia. Agosto tritura cualquier alarde elegante, qué le vamos a hacer.

Había cierto retraso en esa breve cola porque un zamarro de proporciones como de armario ropero había sacado sus compras del carrito, pero el tipo yacía en trance mientras hablaba por el móvil y no se le detectaba prisa por pagar sus viandas. Los tres de la cola fingíamos no escuchar, mirábamos hacia el horizonte con ojos de batracio anestesiado, pero estábamos con la antena enchufada. El menda discutía, posiblemente con su novia. Y la cosa se iba calentando... Claro que, como su tamaño era similar al de ese hijo que King-Kong jamás alumbró, no nos atrevíamos a llamarle la atención. Si le recriminabámos exigiendo rapidez, temíamos que tal vez arrojase su ira contra nuestras cobardicas chepas y no nos apetecía, justo en este puente de agosto en la gran ciudad, una bronca insensata de calor desatado. De repente, el forzudo se ofuscó. Su faz adquirió el color de la lava vomitada por el volcán. Nos miró furioso. Luego, controló la pantalla de su móvil y exclamó: «¡Me ha colgado, me ha colgado, la tía esta me ha colgado!» Alzó su brazo en ademán de estampar el chisme contra el suelo. Detuvo el lanzamiento en el último momento, se conoce que recordó que su celular era de los caros. Luego continuó con su letanía: «Me ha colgado, me ha colgado...» Se marchó sin recoger su compra y al trío de la cola y al cajero nos acuchilló la risa. Que te cuelguen en mitad de una conversación, hoy, se convierte en insulto de alto voltaje. Agosto en la gran ciudad produce monstruos.