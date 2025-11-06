Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy jueves deja el primer premio en un centro comercial y en un municipio de solo 18.000 habitantes

Memorias reales

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

Conviene recordar que Josep Pla sentenció que si un hombre a partir de los cuarenta años sólo leía novelas, era sospechoso. Sospechoso de algo, digo ... yo, aunque en verdad soy incapaz, ahora mismo, de asegurar de qué era sospechoso ese hombre... En cualquier caso, ese dardo siempre me gustó porque justo superada esa edad uno comenzó a apreciar los ensayos, las memorias y las biografías, muy por encima de las novelas. Más allá de la frontera de los cuarenta, sólo las novelas que lucen excepcional músculo logran atraparme, y estas no abundan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  7. 7 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Memorias reales