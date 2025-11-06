Memorias reales

Conviene recordar que Josep Pla sentenció que si un hombre a partir de los cuarenta años sólo leía novelas, era sospechoso. Sospechoso de algo, digo ... yo, aunque en verdad soy incapaz, ahora mismo, de asegurar de qué era sospechoso ese hombre... En cualquier caso, ese dardo siempre me gustó porque justo superada esa edad uno comenzó a apreciar los ensayos, las memorias y las biografías, muy por encima de las novelas. Más allá de la frontera de los cuarenta, sólo las novelas que lucen excepcional músculo logran atraparme, y estas no abundan.

Las 'Memorias de ultratumba' de Chateaubriand son un clásico muy recomendable. Y qué gran título... Aquí en España, me empeño en recomendar los diarios de Ignacio Carrión y el primer tomo de las memorias de Jesús Pardo, 'Autorretrato sin retoques', porque son casi criminales. Sobre todo con su familia y con sus ¿amigos? Conste que también son implacables con ellos mismos, y eso les concede cierto derecho a propasarse con el prójimo. Frente a los pastelones apañados, edulcorados, prefiero las versiones demoledoras y crueles, pues son las que enseñan lo perraca que en demasiadas ocasiones es la vida del creador farandulero. Pero, en fin, las memorias del rey Juan Carlos no creo que me interesen. Según los extractos que ventilan estos días, no observo grandes novedades. Sabíamos que la fidelidad hacia su esposa no era lo suyo. Acerca del 23 F hemos leído serios ensayos donde hablan de su papel y de los varios golpes de estado que coincidían. A Franco jamás le negó, que hubiese sido lo fácil. Y el ninguneo que le dedica a Letizia, lo intuíamos. Lo curioso, en efecto, viene cuando certificamos que si él, para preservar la corona, tuvo que renunciar a su padre, más tarde fue su hijo Felipe VI el que le dispensó idéntica píldora. Parece que a estos giros históricos los denominan justicia poética.