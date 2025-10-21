Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana en Quart de Poblet

La memoria del agua

RAMÓN PALOMAR

Martes, 21 de octubre 2025, 23:28

La memoria del agua resulta terrorífica porque revela una insistencia asesina que nos machaca una y otra vez. Frente a su implacable memoria, nuestra absurda ... amnesia, ese suponer que la desgracia nunca volverá a sorprendernos porque por algún extraño misterio tendemos a pensar que el peaje sólo se paga una vez. Olvidamos, sin embargo, que el cartero siempre llama dos veces, como mínimo y cada siglo, y que además suele pillarnos con los calzones a la altura de los tobillos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  4. 4

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  7. 7

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  8. 8 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  9. 9

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  10. 10 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La memoria del agua