Entiende uno que las grandes infraestructuras destinadas a evitar las desgracias de las inundaciones tardarán varios años en cuajar. No se pueden acometer enormes empresas ... en unos meses por razones obvias. En cambio, lo de los medidores de caudales de la CHJ que han fallado, o que no estaban de chisme presente, justo ahora, tras este episodio de canguelo rotundo, lo comprendo menos. Si alguna vez un artefacto fue necesario era cuando las recientes lluvias. No ha sido así y el detalle no debería de pasar inadvertido.

Con las prisas, la presión y los sofocos, en fin, alguna pifiada de cable pelado o tornillería desajustada esperábamos, por lo tanto podríamos ser clementes. Pero si el descalabro afecta media docena de aparatos, alguien, además de los fistros que se chivan del aumento del caudal, no ha cumplido con su trabajo, me parece. Nuestra Comunitat y, también España, en ocasiones cristalizan en fallo constante, en estropicio ramplón, en esa chapuza que nace del parche improvisado y dura lo que el pedo de un canario que sufre estreñimiento atroz. Las pulseras antimaltrato no eran sino bagatela plastificada de dudosos resultados, las triquiñuelas del hermanísimo empadronado en Portugal representan el fallo de un sistema que permite un presunto escaqueo muy escandaloso pero que penaliza al autónomo despistado, y los medidores cojitrancos que medían la nada cósmica porque renqueaban como un motocarro asmático suponen el grave error que pudo costar caro. Caminamos entre el fallo y el error, entre la grieta y el bache, entre el escombro astillado y la chabola de chapa corrugada que alquilan a precio de casoplón. Contra los desacatos que erosionan nuestro devenir de ciudadanos pasmados se precisa aplicar cirugía fina y mucha seriedad, pero como la culpa siempre es del otro, pues seguimos chapoteando en la mediocridad.