Medidores cojitrancos

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:01

Entiende uno que las grandes infraestructuras destinadas a evitar las desgracias de las inundaciones tardarán varios años en cuajar. No se pueden acometer enormes empresas ... en unos meses por razones obvias. En cambio, lo de los medidores de caudales de la CHJ que han fallado, o que no estaban de chisme presente, justo ahora, tras este episodio de canguelo rotundo, lo comprendo menos. Si alguna vez un artefacto fue necesario era cuando las recientes lluvias. No ha sido así y el detalle no debería de pasar inadvertido.

