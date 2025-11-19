Compartir

Necesitaba lavar su imagen, limpiar su conciencia, remontar el vuelo, conseguir esos puntos que había perdido con los suyos. Necesitaba, en fin, vindicarse recuperando su ... agresividad, su colmillo venenoso, sus zarpas de chico duro que acudió hasta la capital para poner las cosas en su sitio. Por supuesto, cobra sueldo españolísimo aunque prefiere que España caiga y se desintegre hasta aterrizar en un coma profundo. Al menos, los de Silvia Orriols en esto resultan más honrados: no se presentarán a las elecciones generales porque nada quieren de España, ni siquiera golosa soldada. La muchachada de ERC, con Rufián desencadenado, escoge la hipocresía de remuneración tenaz cuando el fin de mes.

Rufián, desde luego, acababa de hundirse en el ridículo cuando le ventilaron aquellas imágenes donde mostraba formidable buenismo con los inmigrantes y los menas. Pero hace un par de telediarios, sorprendió exigiendo abrir el melón de esos inmigrantes y de la seguridad que brilla por su ausencia en demasiados lugares. Unas palabras así, proyectadas desde otros labios, merecerían de inmediato el calificativo de «fascista». Rufián, simplemente, cayó en el abismo del atroz ridículo que, a ciertas edades, ningún político adulto se puede permitir. Por eso embistió como un torico bravo contra Mazón, uno que no es sino actual zombi de la política, un tipo que penará el resto de vida con el repertorio de terribles errores cometidos el fatídico día. Rufián cogió su fusil, y el látigo, y la cimitarra, y la porra, y aquel cañón Gran Berta de la gran guerra. Pero frente a él yacía un señor que al menos dimitió (tarde, de acuerdo) y que nada pintará en el futuro. Lo de Rufián supuso puro matonismo oportunista del que se ceba con el más débil de la jungla. Y todo para borrar su reciente ridículo... Espero que celebre tan glorioso triunfo en un after.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión