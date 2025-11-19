Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de La Bonoloto de hoy miércoles, 19 de noviembre

Matonismo oportunista

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:39

Necesitaba lavar su imagen, limpiar su conciencia, remontar el vuelo, conseguir esos puntos que había perdido con los suyos. Necesitaba, en fin, vindicarse recuperando su ... agresividad, su colmillo venenoso, sus zarpas de chico duro que acudió hasta la capital para poner las cosas en su sitio. Por supuesto, cobra sueldo españolísimo aunque prefiere que España caiga y se desintegre hasta aterrizar en un coma profundo. Al menos, los de Silvia Orriols en esto resultan más honrados: no se presentarán a las elecciones generales porque nada quieren de España, ni siquiera golosa soldada. La muchachada de ERC, con Rufián desencadenado, escoge la hipocresía de remuneración tenaz cuando el fin de mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  2. 2

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  3. 3 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  4. 4

    La televisión se apaga para el Valencia
  5. 5 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  8. 8

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  9. 9

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso
  10. 10 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Matonismo oportunista