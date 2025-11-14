Magdeburgo, la derrota

Ah, qué bonitos esos mercadillos navideños que pespuntean villas, aldeas y ciudades de la civilizada centroeuropa. Son tan típicos, tan familiares, tan cuquis, tan cucos, ... tan... tan... tan... Pues no sé, tan de todo. Y qué ilusión acudir hasta allí con la bufanda rodeando el cuello como si fuese una anaconda en fase de digestión, con el abrigo bien forrado de ese material algodonoso y esponjoso que nos recuerda la piel de un borrego, con las manoplas que protegen de ese frío que muerde y con el gorrico lanoso coronado por un pompón de flecos. Sí, incluso se organizan viajes navideños hasta aquellos lugares tan pintorescos...

O se organizaban, porque nos han vencido. El año pasado un hijo de perra yihadista asesinó a seis personas en el mercadillo de Magdeburgo, esa espéndida urbe situada a las orillas del Elba, y esta temporada las autoridades no garantizan la seguridad, por lo tanto, se suspende el tradicional mercadillo. Otra victoria de los terroristas gracias a su energumenismo de sangre y a nuestra decadencia, a nuestra cobardía. Si el gobierno alemán confiesa que no quiere defenderse, esto indica que estamos perdidos. Aquí en España los terroristas yihadistas del 11M lograron cambiar el voto de muchos españoles. Se saben la lección, conocen ese lado pusilánime nuestro que nace del bienestar y la opulencia. Naturalmente, otros mercadillos de aquellas zonas también han decidido chapar sus persianas, no sea que este año la desgracia se cebe con ellos. El miedo no sólo es libre, sino que se contagia con notable rapidez. O plantamos cara o lo que profetizaba Houllebecq en 'Sumisión' aterrizará antes de lo que pensamos. Si nuestros gobiernos asumen la derrota, esto aumentará el frenesí destructor de los que pretenden cargarse nuestro modo de vida. Europa no es sino gallina vieja que no sirve ni para un buen caldo. Qué lástima.