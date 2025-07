Lupanares y saunas

Compartir

Durante varios años mantuvimos la tradición. Casi todos los jueves cinco amigos nos citábamos para cenar y tertuliar un rato. Al acabar la charla y ... la copa final, unos se marchaban a su hogar porque su mujer les esperaban, yo me largaba a tomar otra copa por ahí porque se me había calentado el morro y, otro, homosexual que ni publicitaba lo suyo ni se ocultaba, naturalidad absoluta, nos decía cuando la despedida: «Pues oye, yo ahora me voy a una sauna a darle gusto al cuerpo». Nosotros sonreíamos y le deseábamos suerte. Todo muy normal.

Estos días he recordado aquellos episodios. Y algo ronda sobre mi cabeza...¿Si nos hubiese contado que se marchaba de putas, habríamos aceptado con tanto humor su final de noche? Posiblemente no. Posiblemente le habríamos criticado. Posiblemente nos hubiésemos alejado de él poco a poco con excusas baratas porque no nos hubiese apetecido alternar con un putero. Del universo de las saunas nunca se hablaba hasta que explotó el asunto del suegro de quien ustedes ya saben. Se ha producido el efecto de la botella de champán que zarandean y luego escupe su espuma de golpe. Ahora todos, o casi, tienen algo que contar, nada bueno por cierto, de las saunas del finado padre de la esposa de quien ustedes ya saben. Esta España nuestra en ciertas ocasiones me resulta extraña. Durante lustros fingimos ignorar ciertas parcelas, aunque las conocemos sobradamente. Y, sin avisar, como por arte de magia y sin lógica transición, se produce la chispa y todos nos lanzamos hacia esa carnaza fresca porque por fin se levanta la veda. Acaso ir a lupanares se consideraba, antaño, una muestra de hispana y casposa virilidad, y lo de las saunas militaba en las zonas oscuras que nadie desea iluminar. Yo qué sé. El sexo de cualquier tipo mueve el mundo, y el que esté libre de pecado, vaya, que tire la primera piedra. Amén.

