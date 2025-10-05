Lenguaje encriptado

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26

Resultó que tenía (tengo) un conocido masón. Le tuve que insistir casi un lustro para que me chivase una de sus señas secretas, un sutil ... ademán de esos que a los demás se nos escapan, pero que ellos gastan muy cucos para reconocerse. Me contó que, si le chocas la mano a alguien y este te dedica una muy suave caricia con su pulgar justo sobre tu espacio comisural (es el pedazo membranoso entre el pulgar y el índice), estás ante un hermano masón. A veces, preso de mi extravagancia atroz, aplicaba este método cuando me presentaban a cualquier tipo que me pareciese, vaya usted a saber por qué, un poco rarito, pero me miraban como si quisiese ligar con ellos y tuve que renunciar a estos experimentos.

