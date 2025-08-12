Jirones de novela negra

En los terrenos de la novela negra resulta difícil abrir nuevos caminos rumbo a la originalidad. Todo, o casi, está inventado desde los padres fundacionales, ... o sea Hammet y Chandler. Encontramos en España una réplica del modelo yanqui que no me interesa; esto es, un psicópata malvadísimo que asesina personas mediante rituales abracadabrantes, y luego un policía traumatizado/a que le persigue sorteando sus trampas. Malandrines así no abundan en España.

El modelo que sí me interesa me gusta denominarle 'novela negra barojiana', porque, en este caso, se trata de mostrar personajes del hampa mientras retratas atmósferas y ambientes. Camellos de medio pelo con aspiraciones, agentes de la ley corruptos, macarras, meretrices... En definitiva, gente que lucha por la vida mientras se la busca abrazando medios heterodoxos. Por eso, en todo el asunto de Koldo y sus satélites, por fin atisbamos un ligero y lejano perfume a novela negra cañí. Ya era hora. Ya ha aparecido, en el inagotable manantial de sus audios, un puticlub, y además de la tierra, 'El ciervo', y una brasileña que le pide protección frente a la policía, que así, de paso, oye, ella sigue vendiendo «con disimulo coquita». Bien, bien. Irrumpen, pues, ingredientes que estimulan nuestros apetitos de lector fetén: un puticlub, una petición para que los uniformados no presionen ese local y, cómo no, la inevitable farlopa que nutre los instintos de los parroquianos que desean su ración de vicios variados. Esto, junto a la corrupción de ciertos políticos (otro clásico de la verdadera novela negra), va tomando forma. Así, el asunto que protagoniza ese personajazo llamado Koldo ha evolucionado del sainete como de película enclavada en la típica españolada de mujeres desnudas porque lo exige el guion hacia algo de mayor enjundia por sus ramificaciones. Preparen las palomitas...