Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja 64.103,15 euros en una localidad conocida por sus volcanes

Jirones de novela negra

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 00:02

En los terrenos de la novela negra resulta difícil abrir nuevos caminos rumbo a la originalidad. Todo, o casi, está inventado desde los padres fundacionales, ... o sea Hammet y Chandler. Encontramos en España una réplica del modelo yanqui que no me interesa; esto es, un psicópata malvadísimo que asesina personas mediante rituales abracadabrantes, y luego un policía traumatizado/a que le persigue sorteando sus trampas. Malandrines así no abundan en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  2. 2

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  3. 3 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  4. 4 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  5. 5 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  6. 6 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local del Veles e Vents
  7. 7

    El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM
  8. 8 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10 El pueblo más feliz de Valencia, según la inteligencia artificial: «La naturaleza y la forma de vida generan bienestar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jirones de novela negra