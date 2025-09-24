Investigaciones pequeñitas

Quizá la vice Yolanda Díaz, sin pretenderlo, acaba de abrir una interesante línea para las novelas negras basadas en las investigaciones de los avispados, cínicos ... sabuesos. Ante el desaguisado de las pulseras antimaltrato, pronunció, con la boquita bastante jibarizada, que lo suyo era emprender una «pequeña investigación». Esta declaración, de entrada, puede parecer asombrosa, pero quién sabe, acaso en la pequeñez encontremos a los responsables del cochambroso asunto.

Vale, de acuerdo, los inmortales detectives creados por Hammet y Chandler, o sea Sam Spade y Philip Marlowe, la verdad es que cuando se enfrascaban en un tenebroso asunto de investigación total, hincaban el colmillo hasta destapar la putrefacción acumulada en las cloacas del poder económico y político. Harry el Sucio, a la hora de investigar, no se andaba con chiquitas, que el tío tiraba de cacharra que daba gusto y arreaba unos taponazos que ni en una mascletá. Y no quiero olvidar a Mike Hammer, el personaje creado por Mickey Spillane, uno que se partía la cara con medio mundo con tal de llegar hasta el fondo de su investigación. Pero prefiero que la vice no lea a este autor, no sea que tanto machismo la arrastre hacia una migraña excesiva. De todas formas, esperamos a un nuevo escritor que invente a un detective o policía que investigue sólo un poquito, sólo con la puntita, y de esa sutil forma corone el éxito. Aunque peor es lo de su compañera la ministra del ramo, instalada en la mentira mediante un desparpajo nada pequeñajo, sino de máximo calibre. Si la chapuza que ha puesto en peligro a tantas mujeres ha resultado aterradora, instalarse en la trola supone incurrir en una abyección moral que asusta. Claro que, si su jefe no dice una verdad, ¿por qué iba a ser diferente ella? Por supuesto tampoco dimitirá. Calla por favor, y que cunda el ejemplo...