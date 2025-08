La intimidad

Una de esas noches graciosas, entre copas y vinos, como quien dice, me presentaron a un conocido actor que ahora peina numerosas canas. Como que ... el tío era simpático y parlanchín, en mitad del fragor de la francachela allá en la morada de un amigo común, le pregunté acerca de las escenas sexuales en las películas. Bueno, en concreto quise saber si el flautín, en esas situaciones, funcionaba así por libre por aquello de la llamada de la selva y se le alegraba a su pesar. Contestó que para nada, que eso era imposible porque había demasiada gente mirando y además te colocaba, el director, para favorecer la belleza del momento, en escorzos antinaturales, dolorosos.

Como soy preguntón, insistí en los posibles flecos, y añadió que, para cubrir esa parte tan íntima, se enfundaba un calcetín. El morbo del celuloide erradicado por un vulgar calcetín. Desde aquellas confesiones cuando veo las escenas calientes de las películas me entra la risa y, también algo de sueño. Todo es artificio. Por aquello de solucionar graves problemas que devastan nuestra sociedad, desde un partido de ultraizquierda, creo que han logrado incorporar para las escenas tórridas de los largometrajes la figura del «coordinador de intimidad». Y esa persona velará para que nadie cruce determinadas líneas y todos estén complacidos, sin angustias. Intuyo que los profesionales jamás se aprovechan de esos trances: están trabajando. Por otro lado, les resulta imposible sentirse a gusto porque todo es postizo y están simulando, y encima tienen que fingir sin fisuras para que el director acepte esos fotogramas. «Coordinador de intimidad» se nos antoja otra de esas fruslerías bobas. Claro que posibles candidatos para cubrir las plazas no les faltan. Desde Errejón a Koldo, pasando por Monedero y Tito Berni, la pléyade de calentorros no corre el riesgo de evaporarse.