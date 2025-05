Incomprensible masoquismo

Dedicarse a la política imagino que implica sufrir una infinita atracción hacia el poder. Algunos opinan que disfrutar de un cargazo supone sentir el subidón ... de las drogas duras, de ahí que enganche tanto. Otros murmuran acerca de la famosa erótica del poder. En cualquier caso, les gusta una barbaridad ocupar mando en plaza desde la butaca que concede buen número de privilegios.

Los que me sorprenden son aquellos que, disfrutando de la plaza ganada en justa lid gracias a una oposición durísima, entran en política. Que un tipo se apunte a un partido a los 16 años para prosperar en la vida, lamiendo botas y traseros, actuando con servilismo, arrimándose a los presuntos padrinos que te ascienden en el resbaladizo légamo de los partidos políticos, lo puedo comprender. Me cuesta, pues considero que cuando militas en un partido pierdes una importante cuota de libertad por aquello de la obediencia ciega, pero puedo entenderlo, al fin y al cabo se están buscando la vida y quizá no han encontrado nada mejor. O igual sirven para recorrer esas sinuosos sendas. Por eso, que alguien con una oposición de registrador de la propiedad, nada menos, se dedique a la política, me choca. Rajoy era registrador y regresó a su plaza tras presidir este país hasta que le sustituyó un bolso. Y Beatriz Corredor, la jefa de Red Electrica, exministra del PSOE, también lo es. ¿Qué necesidad tenían de pedir excedencia para dedicarse a la política? Si mi pobre cabeza no se hubiese dedicado a la nebulosa e inestable farándula, si hubiese contado con una sesera excepcional para opositar y conseguir plaza de registrador, de notario o de abogado del estado, coño, de ahí no me apartaban ni apuntándome con un Colt del 45 contra la nuca. ¿Para qué recibir guantazos a diario o, en su defecto, hacer el ridículo como doña Beatriz? Ese masoquismo no lo asimilo.