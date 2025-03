El implacable bajonazo

Terrible ese momento en el cual te encuentras por casualidad a un conocido, unos quince años o así más mayor que tú, y, de repente, ... al primer golpe, observas su bajonazo físico. Disimulas, le comentas educado y risueño que luce un aspecto estupendo, pero te impresiona porque ha evolucionado, en un simple suspiro, de viejo saludable hasta las puertas de la ancianidad. Y entonces sigues tu ruta mientras cavilas. ¿Cuando te sucederá a ti ese inevitable fustazo? Y que llegue, porque de lo contrario querrá decir que te has marchado para siempre.

Martín Scorsese se interpreta a sí mismo en el primer capítulo de una serie llamada 'El estudio'. Lo borda. Es una delicia verle disparando esa verborrea tan suya y tan espídica. Incluso emociona. Pero le detecté el bajonazo y eso me dejó un sabor agridulce. De todas formas, ¿qué esperaba? Creo que gasta ochenta y dos palos, así pues... Pero claro, en sus últimas apariciones no descubrí su bajonazo, con lo cual me pilló de improviso y por eso sufrí. Directores yanquis grandes, realmente grandes, o sea de los que arriesgan y van a su aire y tratan de abrir nuevos caminos, creo que sólo disfrutamos, a estas alturas, de él y de Clint Eastwood, sólo que las producciones de Clint suelen ser más modestas en cuanto a presupuestos. Con Scorsese estalla un perfume formidable de cine total y apabullante que nos abruma por su fulgor. Mi película favorita de gánsteres sigue siendo 'Uno de los nuestros'. Cada vez que zapeo y choco contra ella, permanezco anclado sobre la butaca. A los creadores de su raza me encantaría otorgarles un montón de años extra para que pudiesen deleitarnos con sus nuevas obras. Eso sí, en el divertidísimo cameo de la serie, aunque aparece muy mayor, se le nota por el veloz palique que su mente muestra la endiablada rapidez de costumbre. Y eso, desde luego, me alegró.