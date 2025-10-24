La horita de quita y pon

Jugar a la contra proyecta su gracia, siempre y cuando creas en lo que estás defendiendo o atacando. Jugar a la contra por epatar al ... personal, por chinchar de una manera gratuita, por fastidiar al prójimo sin fundamento, segrega cierto tono tontorrón como de bromazo barato entre estudiantes que siguen gastando novatadas porque entienden que semejante actividad no es sino rebeldía estudiantil. Pobrecillos. Todavía no han comprendido que la mejor rebeldía es conseguir matrículas de honor. Pero en fin, qué le vamos a hacer si, en España, en vez de vindicar la excelencia preferimos la mediocridad no sea que los vagos se traumaticen.

Me importa un bledo si la polémica acerca de prescindir del cambio de horario es otra cortina de humo ventilada por Sánchez. Como cortina de humo, la verdad, se me antoja un tanto pobre. En cualquier caso, estoy de acuerdo con Sánchez en esto. No tiene sentido que nos mareen un par de veces al año con esa hora de quita y pon. No se ahorra y el cuerpo, al menos el de los viejunos como un servidor, se resiente, se confunde, se solivianta. Que me dejen en paz. Lo del cambio de horario apesta al artificio fruto de un listillo que pretendía hacer méritos con su jefe. «¡Mire jefe, qué ideita he tenido..!», exclamó el muy bellaco. No soy de Sánchez, en absoluto, pero en esta pequeña lucha le apoyo porque me parece sensato erradicar la rancia medida. Ahora bien, en esto, ay, uf, en fin, comprobamos el anquilosamiento europeo. Hace unos cuantos años ya intentaron cargarse el cambio de horario. Y no se logró porque no se alcanzó un consenso. Si nos mostramos incapaces de sellar un acuerdo con un tema tan de segunda división (o de tercera), esto indica la triste jaula de grillos en la que yacemos incrustados. Incluso en la reunión de vecinos se cierran pactos, y mira que es difícil. Pues en Europa, no.