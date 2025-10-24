Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Euromillones de hoy viernes deja un nuevo millonario en el municipio más rico de España

La horita de quita y pon

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:48

Comenta

Jugar a la contra proyecta su gracia, siempre y cuando creas en lo que estás defendiendo o atacando. Jugar a la contra por epatar al ... personal, por chinchar de una manera gratuita, por fastidiar al prójimo sin fundamento, segrega cierto tono tontorrón como de bromazo barato entre estudiantes que siguen gastando novatadas porque entienden que semejante actividad no es sino rebeldía estudiantil. Pobrecillos. Todavía no han comprendido que la mejor rebeldía es conseguir matrículas de honor. Pero en fin, qué le vamos a hacer si, en España, en vez de vindicar la excelencia preferimos la mediocridad no sea que los vagos se traumaticen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  2. 2 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  3. 3

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7

    La Policía interroga a dos conocidos del empresario que arrojaron a un contenedor en Castellón
  8. 8 Acuerdan el internamiento del menor que acuchilló en el cuello a otro en Valencia
  9. 9

    El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación
  10. 10 La polémica y taquillera película que se emite este viernes gratis en televisión: «Una adaptación mucho mejor que la que el libro se merece»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La horita de quita y pon