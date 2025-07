Honrados de vieja escuela

Por desgracia siempre encontraremos alguna manzana podrida en el barril donde los polizones con ansias de aventuras marineras se cuelan, pero para evitar la pertinaz ... corrupción acaso bastaría con escoger personas de probada y reconocida honradez. Un honrado de toda la vida, un honrado pata negra, un honrado fetén, un honrado de vieja escuela anclado en aquellos valores de moral férrea, será raro que se deslice por la pendiente de los chanchullos, muy raro. Imposible no, pero raro, insisto, sí.

Quiero decir con esto que la batería de medidas contra la corrupción apuntadas por el actual gobierno se me antojan alfalfa para marear, un fosforescente brindis al sol y un feroz deseo por tocar el violón. Y lo triste en esto lo encuentro cuando pretenden montar nuevos chiringuitos, o sea pagar otros sueldos que nacerán de nuestros bolsillos esquilmados. Hablan de levantar una «agencia independiente» que vigile las posibles corrupciones. Si la monta el gobierno, de independiente tendría poco, pero serviría para enchufar a unos cuantos amigos, con lo cual el tinglado comenzará entre pasmado y cojitranco. De todas formas, dudo mucho que organicen un red de agentes civiles encargados de velar por la limpieza, en tres días estas medidas caerán en el baúl de los recuerdos y la vida seguirá igual de grasienta, de espesa, de sospechosa. Pero algo tenía que decir Sánchez para que sus socios simulen que sus presiones han desembocado en buen puerto. Por otra parte, Sánchez, estaba claro, no dimite porque «la confianza se recupera con acción, no dando un paso al lado». Hombre, justito lo mismo que dijo Carlos Mazón, aunque a él sí le exigen que se marche a su morada. Pero ya sabemos que ver la paja en el ojo ajeno es mucho más fácil que la viga en el propio. Dios los cría y ellos se juntan según los intereses de su cortoplacismo. Amén.